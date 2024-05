Cuneo Volley: ottimo risultato nell’anno zero del 6vs6 Under 12

«Al di là del più che lusinghiero risultato finale, conquistato in una stagione complessa a causa del cambio di allenatore avvenuto a inizio marzo e delle poche ore a disposizione per allenarsi, è da sottolineare la buona propensione del gruppo a lavorare ed a imparare. Il campionato U12 6vs6, sperimentato per la prima volta in questa stagione, ci ha permesso di iniziare a mettere le basi per il prossimo campionato di under 13 che affronteremo» - coach Oscar Garino.

La stagione dell’U12 è iniziata con il campionato 4vs4 e la suddivisione in due squadre, Bianca e Blu, che hanno concluso rispettivamente la fase territoriale al 13° e 16° posto su 42 iscritte. Le due compagini sono poi state unificate per crearne una sola che affrontasse il campionato 6vs6.

Under 12 MC 1933 Sedamyl Busca: Andrisani Carolina, Ballabani Amelia, Comba Cecilia, Ferrero Chiara, Fino Amelie Teresa, Forno Martina, Giraudo Carlotta, Graffino Lucia (K), Lavagna Serena, Marega Martina, Marky Klejsi, Raineri Benedetta, Rosso Emma, Rosso Anna, Sasia Adele, Serino Maddalena, Siliano Carola. I Allenatore: Oscar Garino, Aiuto allenatore: Filippo Cavallo.