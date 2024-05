Granfondo Sestriere Colle delle Finestre posticipata al 21 luglio 2024

Le condizioni della viabilità stradale, rese difficili dalle nevicate tardive nonché dalla pioggia e dai temporali che hanno caratterizzato l’intero mese di maggio, stanno rallentando i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada del Colle delle Finestre. Problematiche tali da non poter garantire la massima sicurezza ai partecipanti e l’ottimale preparazione del fondo stradale.

La Granfondo Sestriere Colle delle Finestre si è sempre caratterizzata nel panorama granfondistico italiano per la spettacolarità del percorso, ma soprattutto per la sicurezza e la qualità organizzativa offerta ai partecipanti; nel volere assicurare questi presupposti si rende necessario posticipare la manifestazione al 21 luglio 2024.

Ringraziamo il Comune di Sestriere per il supporto e la Città Metropolitana di Torino per l’ingente sforzo operativo nella riapertura della strada del Colle delle Finestre, che sarà perfetta per ospitare i ciclisti della Granfondo Sestriere Colle delle Finestre il 21 luglio.

Tutte le modalità di iscrizione restano invariate, le iscrizioni sinora pervenute (inclusi gli abbonati allo Specialized Granfondo Series che hanno scelto di correre a Sestriere) saranno tenute valide sulla nuova data, mentre lo scatto della quota d’iscrizione, previsto per il 31 maggio, è posticipato al 30 giugno.