IVECO CUS Torino Rugby: al Chersoni di Prato la finale di Serie A maschile

Sabato 1 giugno alle 17.30, in diretta streaming su Federugby.it, al “Chersoni” di Prato, l’Iveco Cus Torino cercherà di conquistare il ritorno nella Serie A Elite Maschile dopo un anno nella seconda categoria affrontando la Lazio Rugby 1927 che torna a giocarsi l’ultimo atto di stagione dopo essere stato sconfitto nella Finale 2023 dal Vicenza, andata in scena anche in quell’occasione nell’impianto pratese.

Domenica 2 giugno alle 12.30, alla Cittadella del Rugby di Parma, saranno invece il Volvera Rugby e le Puma Bisanzio a contendersi un posto nella Serie A Elite Femminile 2024/25 dopo la retrocessione del Rugby Calvisano.