OVERALL TRE COLLI Cycling Team, un resoconto positivo: podio, top ten e top five

Domenica a Prato nella Piccola Liegi Matteo Sasso si e' insediato sul podio della premiazione con un ottimo 3^ posto e in stessa data a Curtatone di Mantova vi e' stato lo squillo di Nicolas Frigo, un primo anno in categoria che in volata sa il fatto suo e che ha ottenuto in significativo 10^ posto.

Due gare con sfaccettature diverse: per passisti scalatori la prima e per velocisti la seconda ma sempre con i colori Overall protagonisti.

E oggi, martedi, si e' replicato in terra toscana nel Trofeo Citta' di San Giovanni Valdarno ed ancora un sigillo e la conferma di Matteo Sasso: questa volta 4^ dopo una gara condotta all'attacco.

Tra le gioie anche una nota negativa: la rovinosa caduta nella volata di Curtatone di Nicolo' Ponti al rientro dopo un mese di stop per una fastidiosa influenza. Nessuna frattura ma tante ammaccature che lo costringono ancora ai box.

Prossimo impegno per Overall: domenica 2 giugno, Fiorano-Fiorano.