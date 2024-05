Liberati Moncalieri, Finali Nazionali U17: oggi sfida decisiva contro Bsl

Le piemontesi, allenate da coach Pillo Terzolo , hanno affrontato due avversarie di primissima fascia in questi giorni, cedendo prima il passo a Magnolia Campobasso e poi a Futura Trieste , in entrambi i casi per 14 punti.

ESORDIO COMBATTUTO CONTRO CAMPOBASSO

Lunedì le Lunettine sono uscite sconfitte contro la corazzata Magnolia Campobasso, campione d’Italia di categoria in carica. A dispetto del risultato finale, le piemontesi hanno espresso un buon gioco, lottando punto su punto con le avversarie e dimostrando carattere e determinazione. La partita è rimasta a lungo in equilibrio nonostante diversi tentativi da parte di Campobasso di chiudere anticipatamente i conti, ma alla fine la superiorità tecnica della Magnolia ha avuto con merito la meglio, approfittando di alcuni errori delle gialloblù e gestendo il vantaggio. «Ottimo, comunque, l’atteggiamento delle nostre ragazze», precisa coach Terzolo.

CONTRO FUTURA TRIESTE ARRIVA LA SECONDA SCONFITTA

Anche ieri le moncalieresi hanno giocato con grinta e tenacia, cedendo nuovamente soltanto nel finale. Al rientro in campo dagli spogliatoi la Libertas ha infatti ricucito la strappo rimediato del primo tempo, rientrando sotto la doppia cifra di scarto. Le giuliane non si sono però scomposte e negli ultimi 10’ hanno condotto agilmente la partita, trovando due punti chiave in ottica seconda fase. «Anche oggi - aggiunge Terzolo - ci siamo ritrovate a inseguire nel primo tempo, ma come con Campobasso non abbiamo abbandonato la partita grazie a un grande sforzo difensivo».

OGGI SFIDA DECISIVA CONTRO BSL

Alle 18:00 si alza la palla a due più importante della stagione. Ad attendere le Lunettine c’è l’altra compagine del Girone C ferma ancora a quota zero punti. Chi vince strappa il pass per lo “spareggio” di giovedì che vale un posto tra le prime 8 d’Italia. Si preannuncia un match molto avvincente. Coach Terzolo: «Sono state due partite sicuramente difficili, ma simili. In particolare per quanto riguarda l’atteggiamento, del quale sono più che soddisfatto. Mi aspetto la stessa voglia anche questa sera: sarebbe un gran regalo di fine stagione per le ragazze».

IL “PRIMO TIFOSO”

RISULTATI E TABELLINI

Magnolia Basket Campobasso 78

Libertas Moncalieri 64

Parziali (32-10, 20-24, 20-11)

Campobasso: Felicita 6, Giacchetti 17, Patriarca, Costato 6, Di Quinzio, Mascia 5, Oddis, Verlingieri, Del Colle 4, Moscarella 37, Santillo, Fatica 3. All. Diotallevi

Moncalieri: Robiglio 1, Chessa 5, Marocco 7, Bianco 13, Morra 3, Cagna 10, Cotti 5, Argirò 6, Obaseki 8, Valentini 2,Lupo, Manzoni 4. All. Terzolo Ass. All. Sciannimanico, Cutrone

Futurosa Forna Bk Trieste 83

Libertas Moncalieri 69

Parziali (31-15; 47-28; 57-46)

Trieste:Visintin 18, Fonda, Benich 8, Cressati 3, Altin 4, Delise 7, Divo 2, Gimona 7, Mueller 24, Vercelli, Amendola, Bazzara 10.

Moncalieri:Mondo 2, Robiglio 4, Chessa 7, Marocco 9, Bianco 10, Morra 2, Garavelli 2, Cagna 1, Cotti 5, Argirò 8, Obaseki 15, Manzoni 4. All. Terzolo Ass. All. Sciannimanico, Cutrone