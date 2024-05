Daniele Sottile confermato alla regia di Cuneo

Il Cuneo Volley conferma la regia del prossimo campionato a “Sicci”, Daniele Sottile, che nel ritorno a Cuneo lo scorso anno, ha sposato il progetto cuneese a lungo termine. Si delinea così la diagonale biancoblù con Pinali opposto e Sottile al palleggio per una stagione in cui servirà molta tenacia.

«Lo scorso è stato un bell’anno nel complesso, abbiamo fatto una bellissima stagione, finita male perché c’è sicuramente un po’ di delusione e rammarico, però ripartiamo con grande voglia e una squadra competitiva che credo farà divertire ed appassionare il pubblico anche in questa nuova stagione. L’arrivo di Pinali fa capire che Cuneo ci vuole essere, consapevole delle difficoltà che ci saranno visti anche gli investimenti molto importanti fatti da parte di altre squadre e l’innegabile innalzamento del già molto alto livello del campionato di A2. La continuità nella direzione del gruppo e del lavoro in palestra da parte di Matteo è sicuramente un vantaggio rispetto all’anno scorso, nonostante molti elementi cambieranno.» - queste le prime parole di Daniele Sottile sulla nuova stagione.