Tre stagioni intense e ricche di emozioni, dall’Under 16 all’Under 18, dalla Serie C alla B1. La Igor Agil Volley comunica che dalla prossima stagione 2024/2025 Barbara Medici non sarà più allenatrice del settore giovanile trecatese.

A Barbara un grazie sincero per le tre stagioni trascorse insieme e per i valori e gli insegnamenti che ha saputo trasmettere alle giovani.

A lei un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera lavorativa e un arrivederci sotto rete.