Le Twin Towns volano in serie B!

Esplodono la festa e la gioia delle Twin Towns , in campo, e del numeroso pubblico accorso fino ad Arona, sugli spalti, alla sirena della finale: le bianco alate sono campionesse regionali e sono promosso in Serie B! Si conclude così col massimo traguardo possibile, la fantastica stagione delle ragazze di coach Alfero.

Si parte sabato con la semifinale tostissima con le padrone di casa di Arona, l’unica avversaria finora in grado di battere le Twin (e per altro proprio sul campo di casa delle biancoverdi). 2-4 per le locali, poi le due triple di Sobrero danno il là all’allungo (10-4). Mascarello e Bonetto proseguono il buon momento ospite (23-12 al decimo), poi nella seconda frazione con manovra in contropiede rapida e passaggi precisi a innescare le bocche da fuoco la fuga è servita: 38-19 all’intervallo. La ripresa prosegue al meglio con la luce negli occhi ospiti e un desiderio di vittoria che sublima sul 60-42 finale! Le Twin vincono per la prima volta sul campo di Arona e guadagnano la promozione in B! (a cui accedono infatti entrambe le finaliste)

Il capolavoro completo, però, si materializza soltanto nella finalissima. Al cospetto delle Twin arriva l’Auxilium ad Quintum, sempre in grado di dare in stagione del filo da torcere. E così sarà anche questa volta. Il match è duro e sempre combattuto. Poi nel terzo periodo con le tre triple di fila di Sobrero, Bergese e Raffaeli) le bianco alate sembrano poter scappare: 48-38. Non è finta, però e l’Auxilium rientra e a 30 secondi dalla fine è vantaggio avversario: 55-56. Le Twin non ci stanno e trovano il canestro di Bonetto e riescono così a strappare il successo sul 57-56! Suona la sirena dopo l’ultima grande difesa e le ragazze possono sollevare al cielo il trofeo di campionesse della Serie C!

Queste le parole di coach Alfero al termine del match: «Un’emozione incredibile! Ci tenevamo, tantissimo, e per molte ragazze è la prima vittoria in carriera per cui è un sogno! CI tengo a ringraziare tutte loro per questa stagione, così come un grazie va alla società che ci ha supportato ed è sempre stata presente. Un ultimo grazie è dovuto al meraviglioso pubblico che ci ha seguito sempre numeroso, soprattutto ai playoff e sobbarcandosi quattro viaggi di fila per tifare anche alle Final Four!».

TABELLINI

Twin Towns - Arona Basket 60-42

Parziali (23-12, 38-19, 54-35)

Twin Towns: Mascarello 18, Valpreda 3, Sobrero 9, Bassano 6, Messa, Trinchero, Gotta 2, Raffaeli 4, Bonetto 7, Rivetto, Giannotto 5, Bergese 6. All. Alfero, Assistente Capellino.

Twin Towns - Auxilium ad Quintum 57-56

Parziali (17-12, 29-28, 48-38)

Twin Towns: Mascarello 10, Valpreda 6, Sobrero 6, Bergese 9, Messa, Gotta 4, Raffaeli 3, Bonetto 11, Maccagno, Giannotto 3, Bassano 5, Rivetto. Allenatore Alfero, Assistente Capellino.