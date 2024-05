FIBS Piemonte: sette giorni all'inizio del Torneo delle Regioni 2024

Il Comitato Locale in sinergia con le società affiliate, sta ultimando gli ultimi particolari della già rodata organizzazione, che già ha gestito lo svolgimento dei Campionati Europei di Baseball 2021.

2 discipline, 5 categorie, 48 formazioni, 692 atleti, oltre 1.000 addetti ai lavori fra staff tecnici ed accompagnatori, arbitri, classificatori e volontari, che per tre lunghi giorni saranno i protagonisti sui diamanti piemontesi.

Il via nel pomeriggio di giovedì 6 giugno con la cerimonia di apertura e gli aventi correlati, che si svolgeranno nell'impianto sportivo dello Stadio del Baseball di via Passo Buole a Torino, sede anche delle finali di domenica 9 giugno. Nell'occasione hanno confermato la loro presenza Fabrizio Ricca assessore allo sport della Regione Piemonte, il presidente federale Andrea Marcon e quello del Comitato Regionale Sabrina Olivero.

Partner della manifestazione

Regione Piemonte

Novi

Iren luce gas e servizi

Smat

