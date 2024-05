Tam Tam, finalmente è salvezza!

Il Tam Tam , all'ultima spiaggia per raggiungere la salvezza senza dover sperare in altri risultati favorevoli, si presenta in casa di College Novara affrontando Gara 6 di ritorno della poule salvezza con il coltello tra i denti. Partita che inizia con il marchio di fabbrica di College: aggressività sugli esterni, attacco in transizione e soluzioni dalla lunga distanza o dalle costruzioni dei piccoli con penetrazione e scarico. Gli ospiti, dopo qualche minuto passato alla ricerca dei giusti accoppiamenti difensivi, inizia a produrre maggior gioco offensivo che sfrutti la fisicità vicino al pitturato. Ne nasce un buon ritmo di gioco che, solo alla fine del quarto, vede un primo strappo ospite condotto da Galliera, Cibrario e finalizzato da Nebiolo. Il primo quarto si chiude sul punteggio di 24-13 per i torinesi.

Il secondo periodo, complice anche la tensione per la posta in palio per i granata, vede qualche imprecisione in più in fase offensiva e qualche concessione di troppo in difesa: College con Boncompagni, Calligaris e il lungo Osasuyi ci prova e ricuce la differenza, andando al riposo lungo sul -14.

Il terzo periodo mostra, per l'ennesima volta, come in questo campionato non si regali nulla. La zona dei padroni di casa mette in difficoltà gli ospiti che lentamente diventano meno efficaci, il lungo di casa supportato da Giromini, Giacomelli e Calligaris M. segnano con continuità: a fine quarto il punteggio è in perfetta parità, con parziale a favore dei collegiali di 26-14.

Ci si gioca tutto nell'ultima frazione ed ecco che i granata che tornano in cattedra con grande attenzione difensiva di Caputo e Galliera. In attacco l'ottima circolazione di palla porta a tiri aperti di Viele e Galliera Ricci: il parziale recita 13-0 per i tamburi. La grande energia in difesa, le azioni fluide e la schiacciata in contropiede di Nebiolo, chiudono definitivamente il match! Il periodo si conclude con il parziale di 22-9 per il Tam Tam che vince 81-66 e può così festeggiare la salvezza.

«Salvezza, si! Finalmente possiamo urlare di gioia - commenta coach Cesano - per il traguardo conquistato con tanto sudore. Faccio i miei complimenti a tutti le squadre affrontate in questa Poule Salvezza: anche quando poteva esser dato per scontato impegno e dedizione...tutti hanno sempre giocato onorando la competizione. Ma concedetemi di complimentarmi con i miei ragazzi, nessuno escluso: in una stagione che solo noi sappiamo quanto sia stata dura, lunga e difficile fino all'ultimo, nessuno ha mollato di un solo centimetro, tenendo fede alla promessa fatta tra di noi. Prima persone e poi giocatori veri, con grande cuore, che hanno dato tutto. Un gruppo con il dna del Tam Tam stampato dentro».

LA SQUADRA

Bechis Francesco, Boglione Ivan, Bonello Paolo, Caputo Stefano, Casetta Andrea, Cibrario Sent Luca, Dario Luigi, Ducco Pietro, Galliera Ricci Filippo, Leone Dario, Mauri Federico, Nebiolo Luca, Paradisi Samuele, Rabbia Andrea, Scivoletto Matteo, Terzi Davide, Viele Luca.

LO STAFF

Bechis Paolo, Bonalanza Marco, Casetta Alessandro, Cesano Andrea, Filippi Andrea, Leone Antonio, Mozzone Daniele, Santomauro Nicolò, Rajteri Luca, Zaccaria Pierfrancesco.

TABELLINI

Basket College Novara 66

Tam Tam ASD 81

Basket College Novara LL ASD: Brustia 2; Cortese, Boncompagni 8, Giacomelli 7, Giromini 5, Caligaris F., Pagani 5, Sassi 7, Osasuyi 17, Kevin 4, Caligaris M. 6. Coach Tarlao.

Tam Tam ASD: Viele 7, Mauri 7, Galliera Ricci 27, Caputo 4, Bonello 2, Cibrario 8, Dario 4, Ducco 2, Paradisi, Terzi, Leone, Nebiolo 18. Coach Cesano, Ass. Zorzetto.