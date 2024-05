Bertram Derthona: Davide Denegri è bianconero

LA CARRIERA

Nato a Tortona l’8 maggio 1998, Denegri muove i primi passi nel settore giovanile della Junior Casale, Club con cui debutta in prima squadra nella stagione 2015/16. Nei primi anni in Monferrato, matura esperienze a livello senior sia con Serravalle (Serie C) nel 2014/15 che con la CB Team Basket nelle due annate seguenti.

In maglia Junior, Denegri vede aumentare il proprio minutaggio stagione dopo stagione, sino a diventare il titolare del ruolo di playmaker. Con la squadra rossoblù raggiunge i playoff in tutte le stagioni di militanza, ad eccezione del 2019/20 in cui il campionato di Serie A2 si ferma a causa della pandemia da Covid-19. Nel 2017/18 è tra i protagonisti della squadra che vince la regular season del Girone Ovest del campionato di A2, producendo oltre 6 punti di media in quasi 20 minuti di utilizzo a gara, e centra la finale promozione persa 3-0 contro Trieste.

Denegri, conclusa l’esperienza a Casale al termine dell’annata 2019/20, si trasferisce a Ravenna, formazione militante nel Girone Est. Nelle due annate in maglia OraSì, Davide viaggia a oltre 10 punti a partita: nel 2020/21 incrocia il suo percorso proprio con quello della Bertram Derthona (poi promossa in Serie A) nei quarti di finale playoff. La serie, bella e appassionate, si conclude con la vittoria dei Leoni in gara 5. Nella stagione successiva, Ravenna conduce un campionato di vertice nel Girone Est, concluso al terzo posto alle spalle di Scafati e Verona. Nei playoff, dopo avere eliminato Torino al primo turno, la OraSì si arrende in semifinale a Cantù, poi battuta da Scafati in finale.

Dopo due grandi annate, il play-guardia classe ’98 accetta la proposta dell’ambiziosa Vanoli Cremona, desiderosa di tornare immediatamente in Serie A dopo la retrocessione. Con la formazione lombarda, guidata in panchina da Demis Cavina, Davide diventa un giocatore chiave sin dalle prime gare. La Vanoli è la grande protagonista di tutta la stagione, riesce nell’impresa di conquistare la Supercoppa LNP, la Coppa Italia di A2 e la promozione in Serie A.

Denegri rimane a Cremona anche nel 2023/24, mettendosi in mostra come uno dei giocatori italiani migliori in Serie A: al debutto nella massima serie, infatti chiude l’annata – in cui Cremona raggiunge la salvezza – a 12.4 punti di media con percentuali di assoluta eccellenza al tiro (43% da 2 punti, 37% da 3 punti, 93% ai liberi) e 3 assist a gara.

Con la canotta delle Nazionali giovanili, Davide ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali de Il Cairo nel 2017. In quell’occasione, con 10.5 punti ha partita, ha contribuito al grande percorso compiuto dall’Italia. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.