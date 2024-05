BEA Chieri: da domani tutti in campo per la 15ª edizione del Torneo Amici di Enrico

L’evento, dedicato a bambini e ragazzi, si svolge presso gli impianti sportivi di Chieri e Cambiano, e vede la partecipazione di più di cinquanta squadre e centinaia di atleti provenienti da tutto il Piemonte.

Oltre ai tradizionali tornei di minibasket (categorie Aquilotti Big e Small, Pulcini e Paperine ed Esordienti), grazie alla collaborazione con la sezione piemontese della Federazione Italiana Pallacanestro, il Torneo Amici di Enrico ospita per il secondo anno consecutivo la Festa Provinciale Scoiattoli FIP.

Inoltre, grazie alla partnership con US Acli, il programma include anche la seconda edizione del Torneo 3×3 Under 14 e Under 16 US Acli, insieme a un torneo 3×3 amatoriale aperto a tutti. Parallelamente, è previsto un torneo collaterale di volley.