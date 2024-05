Bertram Derthona comunica che Andrea Zerini è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico presso l’Humanitas Pio X di Milano dall’équipe del Dott. Giorgio Pivato, specialista in chirurgia della mano, assistito dal responsabile ortopedico del Club. L’intervento si è reso necessario per la lesione del tendine estensore del terzo dito della mano sinistra. Il giocatore dovrà ora osservare un periodo di recupero stimato in circa due mesi.