Il Presidente della Regione, l'Assessore regionale allo Sport e l'intero Governo regionale esprimono profondo cordoglio per il decesso in un incidente alpinistico di Jean Daniel Pession ed Elisa Arlian.

La Valle d'Aosta perde due suoi giovani figli, professionisti della montagna, innamorati dello sport e della vita.

Una tragedia per tutta la comunità valdostana che si stringe intorno ai familiari e ai tanti amici di Jean Daniel e Elisa.