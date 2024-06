Fitarco Piemonte: Campionati Italiani Para-Archery a Pesaro e Veronica’s Cup

Campionati Italiani Para-Archery a Pesaro Roberto Airoldi (Arcieri Cameri) conquista il bronzo assoluto nel ricurvo open maschile, battendo 6-0 Esposito nella finalina, dopo aver conquistato anche il bronzo di classe (594 punti). Nel ricurvo open femminile la campionessa assoluta uscente ?e? campionessa europea Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) ?scrive l'ennesima pagina di storia firmando il settimo tricolore consecutivo, il decimo dal 2010 ad oggi, battendo in finale Pierami 6-0. Sabato aveva già conquistato il titolo di classe (659 punti). Nel maschile ?i?l campione assoluto uscente? e campione del mondo Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) ?vince il suo terzo tricolore assoluto, secondo consecutivo dopo quello dello scorso anno, superando ?in finale Seneca 144-139. Sabato aveva conquistato il titolo di classe (686 punti). Bronzo per Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano) che si impone 145-133 nella finalina contro Schieda; in precedenza aveva ottenuto l’argento di classe (675 punti).

Per quanto riguarda le sfide a squadre, nel doppio maschile il match per l'oro lo vincono gli Arcieri Cameri (Airoldi, Garavaglia) con il 6-2 sulla Dyamond Archery Palermo.

Nel mixedteam arco olimpico, il titolo italiano va invece agli Arcieri delle Alpi (Mijno, Boaglio) che battono 6-0 sempre la Dyamond Archery Palermo.

Diego Boaglio (Arcieri delle Alpi) è primo nel ricurvo open junior maschile (521 punti).

Nel compound open maschile allieve femminili, è prima Letizia Di Silvestro (Comp. Arc. Del Canavese) con 534 punti.

Risultati completi

Veronica’s Cup

Finisce allo shoot off la finale per il bronzo femminile in cui Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia), assieme a Chiara Rebagliati e Lucilla Boari, hanno la meglio sulla Germania (Tartler, Resenweber, Idensen) con una prodigiosa rimonta. Le tedesche infatti si portano sul 4-0 ma le azzurre non ci stanno e pareggiano subito i conti, mandano la gara allo spareggio in cui si dimostrano più precise (29-27) e possono esultare.

A livello individuale Andreoli chiude in nona posizione.

Risultati completi