Ottimi risultati a Cortemilia per il Moto Club Alfieri

Weekend intenso quello appena trascorso per i piloti del moto club Alfieri di Asti, che sono stati impegnati su più fronti. A Cortemilia (CN) è andata in scena la terza prova del “Trofeo Ktm”. Un ottimo terzo posto conquistato da Alessio Berger nella categoria Special Ktm. 15esimo posto per Andrea Aimone nella categoria VK2 Veteran 2T. Al “Trofeo Husqvarna”. Edoardo Alutto ha vinto nella categoria TCH Top Class. Secondo gradino del podio per l'Alfiere Luca Grosso nella DH 250 4T. Al “Trofeo Gasgas” terzo posto per Cristian Tosonotto nella Bag 250 2T, seguito, all'ottavo, da Simone Pario.