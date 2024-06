Reale Mutua Torino chiude l'accordo con Fadilou Seck

CARRIERA

Giocatore dotato di importante fisicità ed energia, Seck è cresciuto nelle giovanili del Basket Ravenna e ha fatto il suo esordio in prima squadra in Serie A2 nel 2015, all’età di 17 anni, con la formazione romagnola. Nelle stagioni successive ha vissuto esperienze in Serie B, dove ha trovato maggiore spazio per esprimere il suo potenziale. Una stagione a Olginate, poi a Bisceglie dove sfiora la doppia-doppia di media con 9.3 punti e 11 rimbalzi a partita nel 2020/21. Successivamente il passaggio a Crema, il ritorno in Puglia a Bisceglie e il trasferimento a Matelica per il 2022/23, dove viaggia a 8.9 punti e 7.6 rimbalzi di media. Per la stagione 2023/24 arriva la chiamata in Serie A per completare le rotazioni di Brindisi.

«L’aggiunta di Fadilou Seck arriva nell’idea di costruire una squadra alta, forte fisicamente e atletica, che possa lavorare per migliorare le qualità individuali dei singoli componenti durante il corso della stagione» afferma coach Matteo Boniciolli. «Si tratta di un giocatore che viene da un’esperienza in A1 a Brindisi, dove si è sempre fatto trovare pronto quando veniva chiamato per rimpiazzare i titolari infortunati. Proprio quando giocava per Brindisi era stato mio avversario mentre allenavo Scafati. Ha accettato con entusiasmo la nostra proposta per formare un gruppo di giovani lunghi italiani che possano essere di supporto al nostro programma tecnico di quest’anno».

Il nuovo giocatore gialloblù Fadilou Seck non vede l’ora di iniziare la sua avventura sotto la Mole: «Sono contento di poter indossare la maglia del Basket Torino e sono pronto a dare il massimo per la mia squadra e per far divertire il nostro pubblico. Sono sicuro che un coach di esperienza come Boniciolli possa farmi crescere tanto come giocatore, ha riposto tanta fiducia in me».