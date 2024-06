Basket College Novara tra le prime otto società d'Italia

Settimana decisamente intensa, con una Stagione sportiva ancora lontana dal terminare, quella della squadra Under 19 Gold di Basket College Novara . Il gruppo più “anziano”, ovvero che forma per oltre l’ottanta per cento la rosa della prima squadra di serie C, dopo aver conquistato il titolo Regionale di Campioni del Piemonte , ha vinto nel weekend a Passignano-Perugia anche il raggruppamento interzona, battendo prima Virtus Aprilia (97-78) e poi la successiva finale contro Porto S. Elpidio (75-65) entrando di diritto tra le prime otto squadre d’Italia e ottenendo così l’accesso alle Finali Nazionali del prossimo 14/16 Giugno di Cecina (LI), valide per attribuire il titolo di Campioni d’Italia della categoria.

«Siamo naturalmente molto soddisfatti del risultato raggiunto, ma soprattutto dalla grande prova dei nostri ragazzi e di tutto lo Staff: sia dal punto di vista tecnico che caratteriale hanno tutti risposto molto, molto bene – commenta il Responsabile del Progetto Michele Vecerina – d’altronde crediamo di non dire nulla di nuovo, su questo gruppo di giovani abbiamo sempre puntato e la Società lavorato convintamente per anni, senza avere mai dubbi o esitazioni. È bello vedere che tanta fiducia ci venga ricambiata con questo rendimento e con questi risultati, quelli che ci fanno già dire, oggi, che tutti questi ragazzi saranno confermati “di diritto” per fare ancora parte della Squadra Under 19 Gold e della rosa di Serie C della prossima stagione».

«Siamo particolarmente felici per ognuno dei nostri Collegiali – aggiunge il Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte – hanno saputo lavorare con convinzione per anni e senza mollare mai, e questo è “molto College” oltre che un grande merito che va dato ad ognuno di loro. La Società è stata ben felice di creare le condizioni perché a Novara, partendo dal nulla, questo Progetto Giovanile nascesse e vedesse la luce, fino a godere del fatto che questa bellissima avventura diventasse possibile, pur tra mille difficoltà oggettive che ognuno può immaginare. E non dobbiamo dimenticare il merito del College Basket Borgomanero di Federico “Mine” Ferrari, Francesco Rossi e Matteo Villa, che si sono occupati di questi ragazzi fino all’età di 15/16 anni, a dimostrazione di una collaborazione tecnica vincente, di grandissima qualità, che può sempre espandersi e migliorare. Nel futuro, starà poi a noi dimostrare di riuscire a fare altrettanto bene, lo sappiamo, ma è una sfida che riguarda gli anni a venire che raccogliamo molto volentieri».

Questi i nomi dei protagonisti alle prossime finali Nazionali di Basket College Novara

Giocatori: Tommaso Giacomelli, 2006, Matteo Sassi, 2006, Federico Caligaris 2006, Filippo Zocca, 2006, Nicolò Pagani, 2005, Umberto Cortese, 2005, Leonardo Boncompagni, 2005, Giulio Rebasti, 2007, Gioele Crespi, 2004, Leonardo Brustia, 2004, Elias Fajri, 2005, Osawaru Andrew Osasuyi, 2005, Filippo Baldini, 2006, Stefano Masi, 2006. Staff Tecnico: Simone Tarlao, 1995, Gabriele Cassina, 1995, Tommaso Brustia, 1998, Federico Zocca, 2000.