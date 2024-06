Grande prestazione del Rainbow Team nel 71° raid Pavia – Venezia

Insieme al compagno Leopoldo Assi della Scuderia Tullio Abbate, il driver classe 2003 ha raggiunto la meta finale che, però, a causa della piena del fiume Adige non è stata Venezia ma Porto Viro. Delle 102 imbarcazioni partite dal capoluogo della Lomellina, solo 69 sono arrivate a destinazione: nella classifica finale Bocca ha colto un importante 37° posto, mentre Guglielmo Martinelli, altro pilota del Rainbow Team in gara e forte dell’esperienza dello scorso anno, ha raggiunto una brillantissima 20ª posizione al fianco di Andrea Gelmetti.

Risultati di prestigio aldilà della graduatoria, come spiegano il team principal e la team manager del Rainbow Team Fabrizio Bocca ed Elisa Manzetta Bocca: «Stiamo parlando di un grande risultato: aver portato a termine il raid con due piloti della scuderia. Si tratta di una gara unica al mondo ormai per le sue caratteristiche, dove l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. L’imbarcazione ha infatti subito diversi danni che hanno coinvolto le eliche e la trasmissione del motore a causa delle condizioni del fiume. La Pavia – Venezia è una tappa che non può mancare nel curriculum di un pilota, per questo già siamo stati felici di partecipare ma a maggior ragione le prestazioni dei due ragazzi ci convince ancor di più della bontà del lavoro che stiamo svolgendo».