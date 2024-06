Fie & Fiöi Volley Busca: Under 16 campione del 1° Torneo Gulliver Dogliani

Le ragazze dell'Under 16 MC 1933 Sedamyl Busca si aggiudicano la prima edizione del Torneo Gulliver di Dogliani. Due giorni di torneo, dove le buschesi hanno dapprima affrontato una compagine composta da una selezione di atleti di Dogliani ed El Gal, riportando la vittoria netta per 2-0. Successivamente si sono confrontate con le genovesi, che hanno dato del filo da torcere alle Fie di coach Barbero, ma alla fine Busca ha avuto la meglio per 2 -1, guadagnandosi l'accesso alla semifinale del giorno seguente. Complimenti all’organizzazione del VBC Dogliani, per la bellissima serata con cena e dj set.