La granfondo internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio lancia una raccolta fondi

Il Fauniera, lo storico colle, leggenda del ciclismo e della granfondo internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio (in programma domenica 30 giugno con partenza e arrivo a Cuneo dove sono previsti oltre duemila ciclisti in arrivo da tutto il mondo) ha bisogno dell’aiuto di tutti gli amanti della montagna. Una primavera straordinaria con abbondanti nevicate tardive ha consentito solo da pochi giorni l’inizio dei lavori per il ripristino della via che da Castelmagno sale in quota per poi raggiungere Demonte. Al momento il colle Fauniera è chiuso. Il percorso va aperto e messo in sicurezza, l’ASD Fausto Coppi on the road si è trovata di fronte a un’emergenza.

D’intesa con i Comuni di Castelmagno e Demonte si è immediatamente messa a disposizione, con la collaborazione del gestore del Rifugio Fauniera, per far rimuovere la neve da Castelmagno al colle d’Esischie. Ora, però, occorre arrivare alla cima del Fauniera 2481 metri di quota, per dare la possibilità a Castelmagno e Demonte di procedere con i lavori di manutenzione straordinaria.

Sarà necessario, per la riapertura della strada, anche l’utilizzo della spazzatrice per eliminare ghiaia, sabbia, detriti, piccole pietre, oltre a provvedere a chiudere buche e sistemare avvallamenti sull’asfalto. Per questo l’associazione lancia un appello e chiede il supporto di tutti gli amanti della montagna e del ciclismo.

È stato attivato un conto Satispay per un contributo che aiuti l’ASD Fausto Coppi on the road a pagare queste spese aggiuntive. Ogni somma, piccola o grande, sarà un aiuto importante e consentirà di accogliere in sicurezza chiunque ami queste belle montagne, non solo i ciclisti. Sarà cura dell’ASD tenere tutti aggiornati sull’esito della raccolta fondi e sulle spese che verranno affrontate, tramite il sito. Arrivederci al 30 giugno per una grande giornata di sport nelle vallate cuneesi.

NOTA: Nelle dichiarazioni dei redditi 730 o Redditi, dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro tracciabili, effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Maggiori informazioni: www.faustocoppi.net

Gruppo: La Fausto Coppi & Friends - Pagina ufficiale: @LaFaustoCoppi @lafaustocoppi