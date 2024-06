FIP Piemonte - Minibasket: weekend di festa, divertimento e crescita

Il 19 maggio Tam Tam ha ospitato un’altra festa Pulcini, così come Valdengo ha fatto per i territori di Vercelli e Biella. Sempre il 19 maggio Crocetta – Parri ha ospitato il Jamboree Provinciale Esordienti. Il 25-26 maggio è stato un altro week end molto ricco: Avigliana, Ivrea, Collegno e Alba hanno ospitato Feste Aquilotti, Jamboree Scoiattoli ed Esordienti, maschili e femminili. Infine, la festa Scoiattoli di Torino tenutasi a Chieri in occasione del Torneo Amici di Enrico.

«Anche quest’anno siamo orgogliosi del successo del Torneo Amici di Enrico, che ha riscosso una grande partecipazione di atleti e famiglie – commenta il GM di BEA Chieri Salvatore Morena, consigliere regionale FIP – Ringraziamo tutto lo staff che ha contribuito all’organizzazione e alla gestione dell’evento e coloro che hanno aderito. Poter ospitare, ancora una volta, anche la festa provinciale Fip Scoiattoli è un riconoscimento per la qualità della nostra manifestazione, che continua ad avere anche una finalità benefica e sociale».

Dopo l’evento del week end appena passato, in cui Alba ha ospitato il Jamboree Nazionale, proseguiranno gli appuntamenti targati minibasket, con 8 e 9 giugno in cui tra Cus Torino, Nole e Giaveno avremo ancora tantissimi bambini impegnati in campo.