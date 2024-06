Tam Tam, si separano le strade tra coach Cesano ed i tamburi

Le parole di coach Cesano: «Abbiamo vissuto un'appassionante storia di basket, fatta di ragazzi disponibili ad inseguire un sogno: crescere anno per anno raggiungendo sul campo traguardi neanche pensati prima. La lunga serie di risultati raggiunti nei 5 anni vissuti insieme parte dalla crescita dei ragazzi del 2005, passando per la vittoria della serie D, arrivando alla finale per salire in serie C Gold al primo anno di C Silver. L'esplosione di alcuni ragazzi del settore giovanile diventati protagonisti in serie C Unica, ha contribuito alla vittoria del campionato dei "cugini" del Don Bosco Crocetta in questa stagione e al mantenimento della serie B Interregionale degli amici del Collegno Basket. La cosa che più conta però per me, è ringraziare tutti per la splendida avventura, ricca di valori ed emozioni vere vissute in questo percorso insieme. Grazie Tamburi! Ora finisce una bella storia per diversità di vedute sul futuro, siamo al momento dei saluti, ma con l'augurio di un buon basket per tutti».