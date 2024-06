Eurogymnica: Tiziana Colognese nominata allenatrice della squadra nazionale Junior di ginnastica ritmica!

Nella sala della Giunta del Comune di Settimo Torinese, alla presenza della Sindaca Elena Piastra e del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi, è stato presentato il progetto della nuova squadra nazionale italiana juniores di Ginnastica Ritmica, in preparazione per i campionati d‘Europa di categoria, in programma dal 4 all'8 giugno 2025 a Tallin, in Estonia e per i Campionati del Mondo di Sofia, in Bulgaria, dal 18 al 22 giugno 2025.