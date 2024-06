Club76 dà il benvenuto a coach Moglio

Nuovo ingresso nella grande famiglia biancoblù: Massimo Moglio è il nuovo direttore tecnico del Club76 . «Sono lusingato della proposta di Chieri - commenta coach Moglio – E' la società che sta lavorando meglio nel settore giovanile a livello piemontese e, infatti, uno degli obiettivi che ci siamo prefissati con i dirigenti è quello di potenziare la crescita tecnica delle ragazze e della squadra». «Sono emozionato – aggiunge – sostituire coach Moretti non è scontato, visti gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni. Le sensazioni sono però positive, in quanto anche la collaborazione con il Playasti mette a disposizione tanti dirigenti qualificati, con cui si è già creata un'ottima intesa. Un'esperienza nuova con una società di altissimo livello, emozionante e gratificante».

Soddisfazione anche da parte del Club76, con le parole del direttore sportivo del Chieri ’76, Max Gallo:«Diamo il benvenuto a Massimo Moglio. Siamo molto contenti che abbia accettato la nostra proposta, convinti che la sua esperienza e le sue qualità di tecnico, soprattutto a livello giovanile, possano portare ulteriore qualità al percorso di crescita del Club76».

CHI E' MASSIMO MOGLIO

Torinese classe 1961, ha iniziato ad allenare nel 1984 a Cafasse, suo paese di residenza.

Dal 1985 al 1992 ha allenato la Dim Cafasse portando la prima squadra dalla terza divisione alla Serie B1 femminile; è stato direttore tecnico del settore giovanile e ha ottenuto alcuni secondi posti alle finali nazionali.

Dal 1992 al 1995 ha guidato il Candelo Volley in Serie B1. Nella stagione 1995/1996 è tornato a Cafasse, per seguire la prima squadra in Serie B1. E' quindi approdato a Settimo Torinese, dove è rimasto per 17 anni consecutivi, portando la società dapprima dalla serie C alle Serie B1 e, in seguito, nuovamente dalla serie C alla Serie A2. Nel 2017 è passato al Pinerolo e, dopo un primo anno di giovanile alla guida di una Serie B2 , ha conquistato la medaglia di bronzo alle finali nazionali Under 14.

Nella stagione successiva, alla guida della Serie B1, ha portato la società in A2, conquistando la salvezza nella successiva stagione. Ha quindi accettato l’invito della società Valentino Volpianese: nel 2022/23 ha vinto il titolo regionale Under 13 ed è stato vicecampione regionale Under 14, mentre in quest’ultima stagione ha vinto il titolo regionale Under 14, ottenendo la medaglia d’argento alle finali nazionali di categoria.

Ha contribuito alla crescita di alcune atlete, tra cui Cinzia Perona, Simona Porchietto e Loredana Secco a Cafasse; Paola Paggi e Marta Lanza a Candelo, Jasmina Akrari, Marina Lubian, Rachele Morello e Fatim Kone a Settimo.

E’ stato alla guida della rappresentativa regionale piemontese per 12 stagioni, vincendo cinque titoli nazionali e tre secondi posti. E’ referente tecnico regionale e responsabile degli allenatori piemontesi.