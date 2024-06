Torino2025: al via la “call for artists” per il jingle che accompagnerà le Universiadi

Territorio, educazione, giovani, sport . Sono questi i temi su cui puntare per realizzare il brano inedito da presentare alla “ call for artists ” appena lanciata dalla community di Openstage per creare il jingle ufficiale della XXXII edizione dei FISU World University Games Winter.

Il vincitore riceverà un premio in denaro e la produzione del brano che verrà utilizzato in apertura di tutti gli eventi (sportivi e non) nelle varie sedi di gare e in accompagnamento del tour della Fiaccola (che verrà comunicato a settembre).

C’è tempo fino al 5 luglio per partecipare: modalità di partecipazioni e dettaglio della call sul sito

Nella giuria che effettuerà la selezione gli Eugenio in Via Di Gioia, che qui hanno lanciato l’iniziativa sui loro canali social



#Torino2025 #RoadTO2025