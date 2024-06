Il Circuito Specialized Granfondo Series insieme al Gs Alpi per offire agli abbonati ancora più emozioni

Tale variazione ha determinato la cessazione della sovrapposizione della data di svolgimento dell'evento torinese con quella della Granfondo Gavia & Mortirolo, in calendario il 23 giugno.

Visto il rapporto di stima che lega i comitati organizzatori dei due circuiti, Specialized Granfondo Series e GS Alpi, hanno condiviso l'opportunità di offrire ai propri abbonati l'opportunità di partecipare alle due manifestazioni (Granfondo Sestriere Colle delle Finestre e Granfondo Gavia & Mortirolo) usufruendo di una quota agevolata di adesione fissata a 50 euro.

Gli abbonati al circuito Specialized Granfondo Series potranno così partecipare alla prestigiosa Granfondo Gavia & Mortirolo, che quest'anno compie venti anni, usufruendo di questa promozione.

COME ISCRIVERSI ALLA GARA



Per aderire alla promozione è sufficiente entrare nel sito della Granfondo Gavia & Mortirolo alla pagina Iscrizioni. Da qui entrare nel sito della società Endu e scegliere l'opzione riservata agli abbonati al Circuito Specialized Granfondo Series. Inserire gli stessi dati utilizzati in precedenza per l’abbonamento al circuito. Il sistema identificherà l'iscrizione al circuito e permetterà di proseguire nell'iscrizione alla gara usufruendo della quota agevolata.

LINK ISCRIZIONE