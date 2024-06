FIBS: definite le finaliste della XXI edizione del Torneo delle Regioni

L’Emilia Romagna ancora una volta ha fatto la voce grossa, piazzando almeno una squadra in tutte le categorie in gara.

Domenica l’avvio delle finali alle ore 10, con le piccole della Little League softball (U13) che vedono le padrone di casa del Piemonte affrontare l’Emilia. Belle e divertenti le partite di questa categoria, tutte disputate sul campo di Castellamonte, specialmente quella che ha visto le ragazze piemontesi superare in rimonta quelle della Lombardia e che ha aperto loro la strada della finale. Per il bronzo vedrà affrontarsi i team della Lombardia e del Veneto.

Nella Little League Baseball (U12) la finale è Lombardia - Emilia Romagna, in questa categoria si è giocato ad Avigliana ed a Pinerolo. Combattuto il girone A dove la Lombardia ha dovuto dare il meglio di se per superare il Piemonte, che accede alla finale per il bronzo. L’Emilia dominatrice sul campo di Pinerolo, spedisce il Veneto all’epilogo per il terzo posto.

Nella Junior League Baseball (U15) vedrà il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna contendersi la medaglia d’oro nella finale di Torino per l’oro, mentre le Marche ed il Lazio scenderanno in campo a Settimo Torinese per la medaglia di bronzo.

Anche nella Junior League Softball (U15) la finale è Emilia - Lombardia, a rimarcare la predominanza dei settori giovanili dei club delle due regioni. Per l’ultimo gradino del podio sarà una lotta fra la Sardegna ed il Veneto.

Nella Senior League Baseball (U18) è Emilia Romagna - Veneto la finale. Entrambe le squadre chiudono i gironi di qualificazione a punteggio pieno. Per la medaglia meno pregiata sfida decisiva fra le Marche e la Lombardia. Tutte le finali di Torino saranno trasmesse in streaming.