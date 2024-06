Eurogymnica: altre due finali!!

Si è conclusa, il weekend scorso, la stagione agonistica del settore Gold di ginnastica ritmica , il massimo livello nella disciplina dei piccoli attrezzi. Per Eurogymnica , un altro inizio stagione da incorniciare, visti i risultati di assoluta eccellenza che durante i primi mesi del 2024 abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine e che il club del presidente Luca Nurchi è riuscito a raggiungere, collocandosi in pianta stabile tra i migliori nel panorama nazionale.

Una prestigiosa permanenza in Serie A1, conquistata con tanta determinazione, l'ottimo campionato di Serie C, i soliti titoli regionali e poi, su tutto, le convocazioni di Aurora Bertoni e Laura Golfarelli per ben due volte a Desio e Follonica, agli allenamenti agli ordini di Emanuela Maccarani, regina indiscussa della ritmica tricolore, a caccia delle future Farfalle, post Parigi.

L'ultimo appuntamento dell'anno è stato fissato dalla Federazione a Folgaria, in occasione del Primo Campionato Italiano di Insieme, al quale Eurogymnica ha partecipato mettendo in pedana la squadra Giovanile e quella Open.

Sara Parente, Anna Russo, Chiara Cortese, Alessia Pala Eglissa Lika e Amely Sordi componevano la formazione più giovane mentre la squadra delle veterane era composta dalla stessa Bertoni, dalla Golfarelli, Stefania Straniero, Virginia Cuttini e Cecilia Quarello, quest'ultima vittima di un infortunio proprio negli ultimi istanti della performance in finale, con una frattura del piede destro che la terrà lontano dalle pedane per circa un mese.

L'Insieme, abitualmente detto Squadra, è una specialità coreografica ed emozionante dove il lavoro individuale viene sostituito da quello di 5 ginnaste impegnate per circa 2 minuti e 30 a collaborare tra loro scambiandosi gli attrezzi.

La categoria giovanile scendeva in pedana con l'esercizio alle 5 palle in una competizione articolata su due giornate, la prima sabato, dedicata alle qualificazioni e la seconda domenica esclusivamente per le dodici migliori qualificate.

Ai nastri di partenza delle qualificazioni c'erano in totale 59 società provenienti da tutto lo stivale, molte delle quali accreditate per una medaglia. Il quintetto accompagnato in pedana da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, è riuscito subito a qualificarsi per la finale con il punteggio di 24,350 e con la sesta posizione, confermata poi il giorno successivo così come il punteggio praticamente invariato: 24,300.

Le Open, anch'esse qualificate il sabato con l'ottavo posto e il punteggio di 26,800, hanno risalito in finale la classifica di due posizioni, concludendo, come le compagne più giovani, al sesto posto su 64 squadre in gara.

C'è comunque soddisfazione in casa Eurogymnica, anche se questa volta non sono arrivate medaglie. Tantissimi gli apprezzamenti degli addetti ai lavori per gli esercizi, frutto della fantasia di Eva D'Amore e per il bel lavoro di squadra che caratterizza lo staff tecnico del club biancoblu.

Lavoro e competenze che hanno portato la FGI ad affidare proprio alla Colognese la direzione della squadra nazionale Junior che da settembre si riunirà a Settimo Torinese, dove inizieranno gli allenamenti permanenti, fino a giugno 2025, e che porteranno alla partecipazione del campionato d'Europa in Estonia e ai campionati del mondo in Bulgaria.

Se le competizioni Gold possono dunque dirsi chiuse, lo stesso non vale per la sezione Silver, quella promozionale, che nelle prossime settimane vedrà le EGirls cimentarsi nei nazionali AICS e a Ginnastica in festa, la mastodontica manifestazione di Rimini. Continueranno anche le tante iniziative a favore delle ginnaste societarie ed esterne, con l'organizzazione di avvincenti masterclass dove le partecipanti potranno incontrare ed allenarsi con le campionesse di Serie A1.