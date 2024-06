Country Club Cuneo: prezioso pareggio in serie B2 maschile

Giornata intensa quella di ieri sui campi del Country Club Cuneo con la sfida nel girone 1 di serie B2 maschile con i “cugini” del Monviso Sporting Club. Al termine è stato un 3-3 che ha rimandato a domenica prossima 16 giugno l’esito del raggruppamento al termine della sfida contro un’altra formazione di vertice dello stesso, il CUS Torino (in casa dei torinesi). Bella reazione ieri della formazione cuneese che dopo i primi due singolari si è trovata indietro 0-2. Andrea Motta e Filippo Callerio, giovani portacolori del Monviso, hanno infatti piegato rispettivamente Pietro Casciola e Nicolò Giordano. Nei successivi due singolari è arrivata la reazione di Andrea Gola, fresco di titolo ITF nel doppio di Caltanissetta e di Guido Giovanni Becchis, che sono andati a segno rispettivamente contro Mattia Fantolino e Alberto Velotta. Molto combattuti anche i doppi. Gola e Becchis si sono imposti ai forti Callerio e Motta al match tie-break, per 10-6, mentre Casciola e Delfino, sempre al match tie-break, si sono arresi a Lorenzo Gallo e Velotta.

Passando al quadro internazionale il Country ha vissuto una settimana importante anche nel prestigioso torneo dell’Avvenire di Milano, categoria under 14 ITF. Ha infatti piazzato due sue atlete nel main draw femminile, ovvero Eleonora Tranchero e della 2011 Demetra Mazzarella, poi superata al 1° turno. Eleonora Tranchero si è poi issata in semifinale sia di singolo che di doppio del “Consolation”, dando seguito all’ottimo momento di forma già evidenziato nelle rassegne internazionali di Pavia e Correggio: «I risultati delle nostre squadre e dei nostri atleti nei tornei individuali – ha commentato il presidente Fabrizio Drago – dimostrano la completezza del nostro settore agonistico. Un settore ben organizzato che è la risultanza si un ottino lavoro di gruppo».

Proseguiamo con la rassegna delle squadre impegnate nel fine settimana appena concluso. Grande risultato quello dell’Over 50 maschile che si è confermata campione regionale. Nel 2023 il Country Club Cuneo si era imposto sul Poggio Agrisport di Poirino. Nel 2024 la vittoria è arrivata contro il Verdelago Sport. La squadra del Country si è presentata in finale con il maestro e capitano giocatore Alberto Bodino, con Enrici Fabrizio, Dattrino Riccardo, Beltrandi Nicola, Frizzi Carlo e Garnero Massimo. Successo fissato sullo score di 2-0 maturato grazie ai singolari vinti da Bodino su Rizzo, con un doppio 6-0 e di Dattrino su Garlaschi, con un più lottato 4-6 6-4 6-3.

Sconfitta invece per la D2 maschile alla conclusione del girone ma conquista in ogni caso della permanenza nella categoria. Battuta d’arresto anche per le giovani atlete della D2 contro il Poggio Agrisport di Poirino (0-3).