Moto club Alfieri: weekend intenso e pioggia di podi tra Campionato regionale, minienduro, MX e Supermoto

A Somano (CN) è andata in scena la seconda tappa del Campionato regionale di enduro. Al quinto posto il moto club Alfieri nella classifica a squadre, con un team composto dai piloti Federico Peila, Alessio Berger, Edoardo e Filippo Alutto. Alessio Berger ha vinto nella categoria Top Classi Piemonte, seguito, al settimo posto, da Gabriele Doglio. Sesto posto per Simone Borsello nella Cadetti Piemonte, seguito, al decimo, da Pietro Ansaldi. Sesto posto per Simone Morando nella Junior 2 tempi Piemonte, settimo Federico Peila nella Senior 4 tempi Piemonte. Simone Pario chiude ottavo nella Major 2 tempi Piemonte. Paolo Bertorello conquista il primo posto nella Super Veteran Piemonte, Mauro Vanara il terzo nella Ultra Veteran Piemonte. Sabrina Lazzarino vince nella categoria Femminile. Quarto posto per Luigino Milan nella Training. Brutta caduta per Edoardo Alutto nell'enduro: il pilota ha riportato, infatti, una frattura al polso. L'intero staff dell'Alfieri augura a Edoardo una veloce ripresa, per un rapido rientro in pista.