Pieve di Teco, dove a pallapugno si giocava già nel 1700

I muri d’appoggio erano la chiesa e le case. In oltre 300 anni tutti i pievesi hanno provato a tirare il pallone col pugno. Oggi la tradizione è portata avanti dalla Polisportiva Pieve di Teco sostenuta da un quindicina di sponsor.

La società è erede della Pievese che nel 1971-72 vinse 2 scudetti con Felice Bertola in battuta. Un’impresa frutto dell’impegno dell’allora onorevole Manfredo Manfredi assieme ai dirigenti Renzo Gandolfo e Augusto Bertolini.

L’attuale presidente è il nipote Gianni Manfredi, coadiuvato da Leonardo Buratto, Giancarlo Seno, Massimo Molli, Marina Borelli e Chiara Montaldi. Il Pieve milita in serie B - Sergio Seno (battitore), Luca Molli (spalla), Mirco Giordano e Diego Ghigliazza (terzini) e Davide Maffone (riserva) - in C2 (Divizia Leonardo, Ansaldo Riccardo, Basso Davide e Manuel, Rubini Dennis, Maffone Michele e Andrea, Bestoso Manuel) e nei Promozionali.

«Nel 2023 abbiamo fatto la semifinale di B e la finale di C1 – spiega coach Giulio Ghigliazza - . Per la prima squadra abbiamo scommesso su un talento locale, Sergio Seno, che ha tutto per sfondare. Cercheremo di arrivare in fondo ai playoff. Vogliamo riportare in alto Pieve di Teco. Tramandiamo l’amore per il balon con la promozione nelle scuole».