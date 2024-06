BCC Derthona Academy: siglato l’accordo di collaborazione sportiva con BTM Carmagnola

A fronte di questo accordo BCC Derthona avrà un monitoraggio e una valutazione costante del maggior numero possibile di atlete in anteprima ed in esclusiva, mentre BTM potrà far crescere al meglio le giovani carmagnolesi sotto l’osservazione costante dei tecnici dello staff di Tortona con allenamenti, raduni e amichevoli. e potrà puntare ad ampliare il numero e la qualità delle giocatrici locali. Oltre all’aspetto prettamente tecnico, aderendo inoltre al progetto “Open”, tesserate e tesserati del BTM potranno godere non solo di benefit sull’acquisto materiali ed attrezzature, ma anche vantaggi per poter assistere alle gare di Serie A sia della Bertram Tortona che dell’Autosped BCC.

Maurizio Sacchi: «Ringraziamo BTM Carmagnola per la stima dimostrata nei confronti del lavoro svolto in questi anni dalla nostra società e per averci scelto come partner ideale per un ambizioso progetto a livello giovanile».

Sergio Randazzo: «Siamo molto soddisfatti di questo accordo che permette alle nostre ragazze di avere le migliori possibilità di crescita come atlete. Un grandissimo ringraziamento al Presidente Sacchi e Balduzzi per la fiducia accordataci».