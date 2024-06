Fulgor Basket: Gravellona Toce è Basket City anche nel progetto per il settore giovanile!

«La nostra è una società sportiva a 360° – le parole del presidente Angelo Nigro. La locomotiva è la Serie B, ma non potremo mai essere quello che siamo senza il Settore Giovanile. Coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie che si appassionano ai nostri colori e al nostro sport è un importante obiettivo che perseguiamo quotidianamente. Per farlo, però, crediamo sia importante garantire un servizio di qualità, con professionisti preparati ed entusiasti nello stare in palestra per migliorare tecnicamente e umanamente i nostri ragazzi. Io credo molto nei giovani, sono il nostro futuro e ci ho a che fare tutti i giorni, credo anche molto in quello che stiamo facendo come Fulgor Basket: con la struttura di Gravellona Toce a supporto sarà ancora più avvincente e motivante percorrere questa strada. Aspetto tutti i giovani appassionati al Pala Cipir, con il sogno che un giorno possano essere loro i campioni della nostra prima squadra».

A seguire l’intervento del vicepresidente Michele Burlotto: «Vogliamo aprire le porte della nostra società a tutti i ragazzi e le famiglie che coltivano la passione per il basket. Abbiamo lavorato tanto negli ultimi mesi, assicurandoci la possibilità di avere, oltre alle strutture di Omegna e Baveno, anche un centro moderno come quello di Gravellona Toce. Siamo consapevoli della passione e dei sogni dei ragazzi, così come degli sforzi economici e dei sacrifici dei genitori di questi giovani: la nostra mission è quella di fornire uno staff qualificato che corrisponda le aspettative e le energie impiegate da atleti e famiglie. Stiamo definendo lo staff tecnico della stagione 2024-2025 tra conferme e qualche novità importante di cui vi daremo notizia prossimamente. L’annata sportiva appena conclusa ci gratifica, con gli ottimi risultati delle squadre Gold e il percorso in crescendo della formazione under 17 Eccellenza. Grazie ai nostri professionisti Gravellona Toce sarà una risorsa in più per questa società: allenamenti individuali, più spazi di allenamento per tutti i diversi gruppi, la possibilità di lavorare sui dettagli e ospitare allenatori conosciuti in tutt’Italia per abituarsi a nuove metodologie. Inoltre, da giugno, ciascun ragazzo sarà libero di giocare ovunque vorrà; sarà cura dei ragazzi e delle famiglie scegliere il meglio per le loro esigenze e io non posso che rimarcare il fatto che la Fulgor c’è! Siamo pronti e siamo pronti non soltanto ad Omegna, ma anche a Gravellona Toce e Baveno, per dare l’opportunità anche a chi arriva dal Lago Maggiore e dall’Ossola di vivere il mondo Fulgor, allenarsi con i nostri professionisti e partecipare a campionati adeguati al livello di ciascuno, con una proposta varia e accessibile a tutti. Invito coloro i quali siano incuriositi a seguirci sulle pagine social per vedere quello che è il nostro modo di lavorare in palestra, ma ancora meglio di venire a trovarci direttamente sul campo per respirare l’ambiente Fulgor. Vi aspettiamo!».

La Fulgor Basket apre dunque ufficialmente il proprio centro a Gravellona Toce, dopo mesi di primi allenamenti, prime partite e prime occasioni anche per i nostri giovani di vivere un gioiellino come il Pala Cipir. A partire già dalla fine di giugno, le attività all’interno dell’impianto gravellonese aumenteranno e le porte saranno sempre aperte per tutti coloro i quali vorranno provare ad essere dei Lupi!

Prossimi appuntamento ufficiale lo Shooting Camp: una settimana di allenamenti di alta specializzazione sul tiro assieme al responsabile del settore giovanile Gabriele Zaccardini per i ragazzi dai 15 ai 18 anni. Tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00, dal 17 al 22 giugno, proprio al Pala Cipir.

Chiunque volesse partecipare può scrivere sulle pagine social del Club, mandare una mail a segreteria@fulgorbasket.it, oppure chiamare la mattina, dalle 9:00 alle 13:00, al 0323 641574.