Bertram Derthona: si separano le strade tra Riccardo Tavernelli e la società bianconera

Arrivato a Tortona nell’estate 2019, Tavernelli è stato – sin dalla prima stagione – il capitano della squadra. Sono diverse le immagini indimenticabili che legano Riccardo al Derthona Basket nelle cinque stagioni trascorse insieme. Dalla Supercoppa LNP Old Wild West 2019 alzata al cielo dell’Allianz Cloud di Milano, passando per i liberi decisivi contro l’Eurobasket Roma per accedere alla finale promozione l’anno successivo, la coppa della vittoria del campionato e la retina al collo al termine di gara 5 di finale contro la Reale Mutua Torino. Nelle tre stagioni nel massimo campionato, Riccardo ha contribuito al raggiungimento della finale di Coppa Italia nel 2022, di due semifinali Scudetto contro la Virtus Bologna e ha fatto parte della squadra che, nel 2023/24, si è affacciata per la prima volta in una competizione europea, la BCL.