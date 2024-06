Fie & Fiöi Volley Busca: Diventare squadra e divertirsi, traguardo raggiunto dall'U13

La stagione appena conclusa dall’Under 13 MC 1933 Sedamyl Busca ha visto 16 giocatrici diventare squadra un allenamento e una partita alla volta. Alle direttive di coach Luisa Calò, le giovani Fie hanno dimostrato grande voglia di crescere e migliorarsi, arrivando a sviluppare un buon gioco.



Gli obiettivi prefissati a inizio stagione non erano legati al risultato sportivo, ma piuttosto alla crescita individuale e di gruppo della squadra; sono stati raggiunti pienamente.



«Ho iniziato questo percorso all'improvviso, quando meno me lo sarei aspettato; ho sempre giocato e mai avrei pensato di allenare un giorno. Sono stata super fortunata, è stata un’esperienza stupenda, con un gruppo di 16 ragazze pronte a crescere e migliorarsi ogni giorno. Siamo partite con l'idea di divertimento, imparare cose nuove, ma senza obiettivi di risultato. Ad ogni allenamento si sono sempre impegnate tutte; inizialmente non è stato semplice, tra chi emotivamente e chi tecnicamente c’erano fragilità che con il tempo siamo riuscite a colmare, arrivando a sviluppare un buon gioco. Sono fiera delle mie ragazzotte e spero di aver trasmesso loro un po’ della mia passione per la pallavolo. "A cazzimma sempre!" - il grido di battaglia della stagione - in bocca al lupo miei raggi di sole.» - coach Luisa Calò.