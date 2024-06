Costa Crociere e Derthona Basket insieme per il progetto PiantiAMO il futuro

Nello specifico, sono stati coinvolti i ragazzi e le ragazze dell’istituto Santachiara di Tortona e di Voghera e del Marconi Carbone di Tortona, che si sono cimentati – nel corso dei due mesi della durata del progetto – nella progettazione di business case legati a diversi ambiti lavorativi, legati al percorso di studio degli studenti.

Le macroaree di lavoro proposte e assegnate agli studenti sono state: estetica e benessere, ristorazione e bar, economia e marketing, mondo sport e informatica, telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed elettronica.

I gruppi di lavoro hanno così elaborato i propri progetti, che sono stati presentati nella giornata conclusiva di ‘Write a Business case! Get your project approval! And win!!!’ che si è tenuto presso la Sala Meeting della Cittadella dello Sport di Tortona. In quella occasione gli studenti hanno illustrato a Derthona Basket e Costa Crociere il proprio operato, descrivendo nei dettagli ogni singolo business case loro assegnato.

Tutti gli studenti sono stati premiati per il loro impegno e potranno vivere una giornata da protagonisti a bordo di una nave della flotta di Costa Crociere, per conoscere da vicino i vari aspetti della vita sulla nave.