Cuneo Sitting Volley: Roberto Dalmasso in azzurro alla Silver Nations League

Grande entusiasmo all’ Acqua S.Bernardo Cuneo per la convocazione di Roberto Dalmasso da parte della Nazionale italiana maschile di Sitting Volley per la Silver Nations League che si terrà dal 28 al 30 giugno a St. Peter in Slovenia.

Il giocatore cuneese, insieme al resto della rosa azzurra, sarà diretto dal CT Alireza Moameri, assistito da coach Marcello Marchesi, il medico Mauro Guicciardi, la fisioterapista Antonella Iemma e il team manager Matteo De Robertis.



Questi gli azzurri convocati dal commissario tecnico Alireza Moameri: Mattia Cordioli (ASD Cus Verona); Cristiano Crocetti, Federico Ripani, Luca Vallasciani (Scuola di Pallavolo Fermana ASD); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Michele Emanuele Di Ielsi (ASD Termoli Pallavolo); Claudiu Daniel Farcas (Gioco Parma ASD); Gregorio Guzzo (ASD Volley Palermo); Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra (ASD Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Fabio Marsiliani (ASD Fiano Romano Pallavolo); Davide Nadai (ASD Alta Resa).

Successivamente l’atleta biancoblù proseguirà l’impegno con gli azzurri in Olanda, per il Torneo internazionale di Assen, in programma dal 4 al 7 luglio.

Questa convocazione oltre a rendere molto orgoglioso tutto il movimento e la dirigenza, speriamo sia di sprono nuovi atleti. La squadra proseguirà gli allenamenti per tutto il mese di GIUGNO con PORTE APERTE per avvicinarsi e provare a giocare a Sitting Volley. Non ci sono limiti di età e si gioca insieme disabili e normodotati, in piena inclusività. Vi aspettiamo presso ogni Martedì e Giovedì dalle 20.30 alle 22.30 presso la palestra dei Ronchi (CN). Inoltre, si stanno valutando dei tornei a cui partecipare. Per informazioni si può contattare Capitan Tallarita al numero: +39 347 795 1982.