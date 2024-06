FISI-AOC - SKIROLL: Emanuele Becchis domina la Sprint di Samatorza

Anche quest’anno la gara è stata organizzata da ASD Mladina e diretta dal presidente Peter Sedmark.

Ben 113 atleti di diverse categorie, hanno preso il via confermando ancora una volta l'importanza di questo evento nel panorama degli sport invernali estivi.

A vincere la categoria principale, “Giovani e Senior”, sono stati Alba Mortagna e Emanuele Becchis.

Emanuele Becchis (Entracque Alpi Marittime), al maschile, ha difeso con successo il suo titolo, dimostrando ancora una volta di essere il più veloce prevalendo su Michele Valerio (US Carisolo), mentre Alessio Berlanda (Team Futura) e Alessandro Corradi (Valdobbiadene) hanno occupato rispettivamente il terzo e quarto posto, quinto posto per

Matteo Tanel (Robinson Ski Team).

La gara giovani-senior femminile ha visto un emozionante ribaltamento rispetto all'anno precedente, con una brillante Alba Mortagna (Valdobbiadene) che ha superato Lisa Bolzan (SC Orsago), pioniera di questa disciplina e vincitrice dell'edizione scorsa, per conquistare il primo posto. Laura Mortagna (Valdobbiadene) e Chiara Agostinetto (Valdobbiadene) hanno completato il podio, quinto posto per Maria Invernizzi.

Domenica mattina è prevista invece una mass start in tecnica libera valida come 2^ Gara di Coppa Italia di skiroll denominata 1° Trofeo SAVI.