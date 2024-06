PiantiAMO il futuro: il progetto ‘Prevenzione, salute e benessere’

L’attenzione per i più giovani e l’interesse per alcune tematiche di stretta attualità sono tra gli aspetti più importanti che alimentano il progetto PiantiAMO il futuro che, nel 2023/24, ha coinvolto oltre cinquecento ragazzi degli Istituti scolastici del territorio sul tema della prevenzione, della salute e del benessere.

Cominciando dal talk Basket&Nutrizione al Villaggio della Prevenzione di Just The Woman I Am a Torino, condotto dal Dott. Giacomo Astrua, il Club ha organizzato una serie di lezioni in classe, moderati dalla Dott.ssa Shilla Thompson, nutrizionista del Club, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti a uno stile di vita adeguato relativamente a questi temi.

Le classi target di questa iniziativa fanno parte dell’Istituto Comprensivo B, dell’Istituto Santachiara, del CIOFS e del Liceo Peano di Tortona, dell'istituto Santachiara di Voghera e dell’Istituto Bassa Valle Scrivia che racchiude le scuole di Castelnuovo Scrivia, Sale e Pontecurone. In questi incontri, la Dott.ssa Thompson è stata affiancata in alcune occasioni da giocatori, giocatrici e membri dello staff tecnico e dirigenziale del Derthona e del BCC Derthona Basket, che hanno portato la loro testimonianza di atleti di alto livello sulla tematica della nutrizione.

Il progetto ha visto, oltre a questi incontri in classe, anche cinque visite all’azienda Bodrato Cioccolato di Novi Ligure, in cui gli studenti delle scuole primarie hanno potuto conoscere la filiera di produzione, e una visita a Tomato Farm. Si è trattato di esperienze altamente formative per i bambini e le bambine, che hanno avuto modo di apprendere alcuni elementi importanti legati all’ambito della prevenzione, salute e benessere.

Il progetto ‘Prevenzione, salute e benessere’ ha costituito dunque uno dei cardini stagionali di PiantiAMO il futuro, che da diversi anni il Derthona Basket porta avanti con la preziosa e fattiva collaborazione dei propri partner aderenti all’iniziativa.