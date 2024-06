Il moto club Alfieri ha organizzato la seconda tappa del Trofeo Ferrero di minienduro

Il moto club Alfieri di Asti ha organizzato a Monleale (AL) la seconda tappa del Campionato interregionale di minienduro, nell'ambito del Trofeo Mario Ferrero. Ottime posizioni per i piccoli Alfieri. Marco Orsi chiude sesto nella categoria 125. Settimo posto per Bartek Scarfiello nei Senior. Quarto posto per Edoardo Marchisio nei Cadetti.