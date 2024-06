Team Dimensione Nuoto: dalla Coppa Parigi sei pass per i Campionati Italiani

Non sono mancati gli acuti del Team Dimensione Nuoto alla Coppa Parigi Summer Edition. Tre giorni di gare in vasca lunga, a Torino, che hanno messo in evidenza un movimento che si sta rilanciando in maniera considerevole, assumendo sempre più solidità in vista degli appuntamenti clou dell’estate. In questi importanti test agonistici, sono venuti fuori interessanti spunti da diversi atleti del TDN appartenenti a diversi gruppi di lavoro.