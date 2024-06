Bertram Derthona: Giovanni Bassi nuovo assistente di coach De Raffaele

LA CARRIERA

Nato a Pistoia il 10 marzo 1976, dopo una carriera da giocatore che lo ha visto calcare anche i parquet di Serie A, Bassi inizia la propria carriera da capo allenatore a Bottegone, in Toscana, nella squadra militante in Serie C. Dal 2013 si trasferisce a Empoli, dove rimane per i sei anni seguenti. Nelle prime due stagioni è head coach delle giovanili di Eccellenza dell’USE e, in uno di questi due anni guida anche la Serie D. Nei successivi quattro anni è capo allenatore della formazione dell’USE militante in Serie B.

Terminata la sua esperienza in Toscana, nella stagione 2019/20 il neo assistente bianconero firma con la Green Basket Palermo, Società militante nel campionato di Serie B. Terminata anzitempo la stagione per la pandemia da Covid-19, Bassi nell’estate 2020 fa nuovamente ritorno in Toscana, firmando con l’Umana San Giobbe Chiusi.

Rimane alla guida tecnica del Club per quattro stagioni, compresa quella appena conclusa, ottenendo grandi risultati: nel 2020/21 vince il campionato e conquista la promozione in A2. Nel primo anno nella seconda serie italiana, raggiunge la semifinale di Supercoppa, i quarti di finale in Coppa Italia, chiude al quarto posto la stagione e centra la semifinale playoff. Nel 2022/23 Chiusi raggiunge nuovamente i playoff promozione.

Nel 2023/24 guida l’Umana Chiusi per la quarta e ultima stagione, totalizzando così 160 partite sulla panchina del Club. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare una nuova avventura nella sua carriera.

«Diamo il benvenuto a Giovanni Bassi nel nostro staff tecnico – le parole di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona -. Si tratta di un allenatore che nelle ultime stagioni si è messo in luce alla guida di Chiusi, con cui ha raggiunto grandi risultati e che sarà di grande aiuto a coach De Raffaele».