Rainbow Team: il weekend di gare di GT30 a Olbia

I grandi driver della motonautica mondiale non sono stati però i soli protagonisti del finesettimana sardo di sabato 15 e domenica 16 giugno: le condizioni climatiche e in particolare il forte vento hanno infatti determinato l’intera kermesse. Tant’è che l’attività è stata completamente annullata nella giornata di sabato, compromettendo la sessione di prove libere.

I piloti sono tornati in mare solamente il giorno dopo quando, dopo una ridottissima sessione di prove libere, si è subito passati alle qualifiche cronometrate che non hanno sorriso né al driver napoletano né a quello monferrino, che hanno infatti colto un 5° e un 6° posto nella griglia di partenza.

«I tempi così ridotti non ci hanno sicuramente aiutato, così come non hanno aiutato nessuna scuderia in gara - spiegano Fabrizio Bocca, già Campione del Mondo di Formula 1, ed Elisa Manzetta Bocca, rispettivamente team principal e team manager del Rainbow Team - ma è stata un’ulteriore occasione per i nostri ragazzi per crescere, anche perché imprevisti come questi possono essere all’ordine del giorno».

A pochi minuti di distanza dalle qualifiche ha quindi avuto inizio gara 1 che ha visto una grande partenza da parte di Genova che, però, in seguito a un testacoda ha perso due posizioni trovandosi costretto a rincorrere nuovamente per tutta la gara. Bo, che partiva una posizione più indietro, non è riuscito a prendere la giusta confidenza col circuito fin dalle prime battute.

Sempre a causa del vento non è stato possibile completare gara 2, per questo motivo la graduatoria finale ha visto quindi confermate le posizioni di partenza: 5° Genova e 6° Bo.

«I ragazzi per primi sanno che possono fare di meglio, ma il loro è prima di tutto un percorso di formazione per questo siamo giù pronti a ripartire - concludono Fabrizio Bocca ed Elisa Manzetta Bocca - Il prossimo appuntamento con il GT30 sarà a settembre durante il Gran Premio di Viverone all’interno del programma del Waterfestival da noi organizzato anche nel 2024. Per questo motivo siamo tutti carichi più che mai e pronti a dimostrare di che pasta siamo fatti!».