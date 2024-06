Country Club Cuneo: la serie B2 maschile mantiene la categoria

Nell’ultima trasferta della “regular season” della serie B2 maschile il Country Club Cuneo ha provato a giocarsi l’ingresso nei play-off validi per la promozione in B1. Sui campi del Cus Torino è arrivato lo stop (2-4) al termine di una giornata intensa e dalle molte emozioni. Al termine dei singolari la situazione era in perfetta parità. Sucessi per Andrea Gola, per 6-4 6-2 contro Gian Marco Ortenzi e per Giovanni Becchis contro Lorenzo Davide Aschieri, fissato sul 6-4 6-1. Bella partita anche di Pietro Casciola, fermato al termine di un match equilibrato (7-5 6-3) da Tommaso Roggero. Nicolas Bianchi (Cus) si è invece imposto al cuneese Nicolò Giordano per 6-3 6-2.