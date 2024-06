ValleBelbo Sport: Lucia Tassinario pronta per il Sette Colli

Quest’anno, sarà un momento ancora più sentito in particolare per la Nazionale Italiana, essendo l’ultima occasione per i big azzurri di qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In questo contesto davvero stimolante, Lucia disputerà quattro gare: 50 stile libero, 100 dorso, 50 e 100 farfalla.

«Lucia Tassinario sarà la prima atleta della ValleBelbo Sport a partecipare al Sette Colli - dice con orgoglio Pino Palumbo, Direttore Sportivo del team con base al centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato - a meno di cinque anni dall’inizio di questa avventura, siamo riusciti a portare un’atleta al meeting più prestigioso d’Italia. Per Lucia sarà un’esperienza importantissima, un passaggio importante in vista dei Campionati Italiani di Categoria».