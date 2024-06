Overall Tre Colli: serata speciale dedicata al Tour de France

È andata in scena, a Pasturana, con il lavoro di Overall Tre Colli , della Associazione Turistica Pro Loco e il Patrocinio del Comune di Pasturana la serata dedicata al Grand Depart del Tour de France 2024 che il 1 luglio solcherà le strade alessandrine. Sala gremita in ogni posto e impeccabile la presenza e disponibilità dell'ospite Giancarlo Perini . 10 Tour alle spalle, che ha dialogato con il giornalista Maurizio Jappini e il supporto di Paolo Colombo della La 7 sport.

Tanti gli aneddoti, le storie, che si sono intrecciate nella serata e che hanno galvanizzato il pubblico. Sala Europa, nel Palazzo Comunale, addobbata con le maglie d'epoca di Roberto Demicheli. Si è parlato anche di turismo e delle potenzialità che un grande evento sportivo può attrarre. Importante la presenza del Presidente Dott. Cava dell'Azienda provinciale Turismo Alexala, dell'Assessore allo sport del Comune di Novi Ligure Sig. Stefano Moro, dei Sindaci di Carrosio e Francavilla Bisio: Corrado Guglielmino e Lucio Bevilacqua.

Significativa la presenza della Sig.ra Orietta Alice in rappresentanza dei Produttori del Gavi e responsabile dell'area marketing. L'evento è stato occasione per tenere a battesimo la maglia celebrativa del Tour con lo spiccante colore giallo e la scritta #visitpasturana per un segnale di promozione del territorio. Il Team Overall indosserà questa maglia da domani ai tricolori a cronometro di Grosseto dove sarà impegnato Daniel Tommaso domenica prossima per i campionati italiani Under 23 a Trissino e ai Tricolore Prof di Firenze dove sarà al via Matteo Sasso. Verrà poi utilizzata per tutto il periodo de la Grand Boucle.