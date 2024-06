Internazionali di Nuoto | Settecolli IP: al via la sessantesima edizione

Manca poco alla partenza della 60esima edizione degli Internazionali di Nuoto | Settecolli IP : ci sono tre atleti piemontesi convocati in azzurro in nazionale A e 4 atleti in nazionale U23. Tra i nomi degli azzurri del nostro comitato convocati all’imperdibile appuntamento della capitale infatti spiccano quelli di Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino), Sara Curtis (CS Roero) e Ludovico Blu Art Viberti (CN Torino), con la cuffia dell’Italia anche la Tarantina ormai piemontese d’adozione Benedetta Pilato . Convocati anche 23 atleti con la nazionale U23, nella convocazione spiccano anche i nomi di Francesca Fresia (CS Carabinieri/Aquatica Torino), Anita Gastaldi (CS Carabinieri/Vo2 Torino), Giada Gorlier (Aquatica Torino) e Gabriele Mancini (GS Marina Militare/CN Torino).

«L'obiettivo di coniugare le esigenze dettate dalle necessità di completare la squadra olimpica per i Giochi di Parigi 2024 e di favorire la crescita tecnica degli atleti più giovani», spiega il direttore tecnico Cesare Butini che sottolinea inoltre come «il Settecolli sarà un evento di altissima qualità, con la partecipazione di molti atleti stranieri, alcuni sicuri protagonisti alle prossime Olimpiadi, altri ancora impegnati nella conquista del pass per i Giochi. Mi aspetto significativi riscontri cronometrici e indicazioni utili per completare la squadra per Parigi perché l'aspirazione degli atleti non dev'essere partecipare alle Olimpiadi, ma nuotarci al massimo delle proprie possibilità. Voglio una squadra composta da atleti di carattere, forti, pronti a dare il massimo in vasca per sé e per il gruppo, pronti a migliorare il personale, pronti a lottare fino all'ultimo centesimo».

Le gare si svolgeranno presso le Piscine del Foro Italico da venerdì 21 a domenica 23 giugno. Le batterie saranno trasmesse in streaming, le finali in diretta dalle 18:00 su Raisport HD. Come di consueto è previsto il pre-show a partire dalle 17:00 con, tra gli altri, la partecipazione di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini.