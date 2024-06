Vertical Malpaset e Trail del Diavolo: a Trana e Lanzo la sfida delle corse in salita

Il circuito ha già proposto appuntamenti agonistici a Piossasco, Pinasca, Crissolo, Pinerolo, Roure e Inverso Pinasca e si concluderà domenica 7 luglio al Lago Verde di Prali. Le gare Vertical Sunsets abbinano la bellezza della natura al tramonto alla competizione sportiva, proponendo pendenze ripide e terreni variabili, che mettono alla prova la resistenza e la determinazione degli atleti. È possibile partecipare singolarmente o in squadra, a seconda delle preferenze e degli obiettivi degli atleti. La suddivisione dei concorrenti per categorie di età e livello di esperienza garantisce una competizione equa e stimolante per tutti. Per iscriversi al Vertical Malpaset sul sito del Vertical Sunsets clicca qui.

Per domenica 30 giugno a Lanzo l’associazione sportiva Endura Team organizza invece, sempre con il patrocinio della Città metropolitana, la prima edizione del Trail del Diavolo, una gara agonistica a cui si affianca un'escursione naturalistica non competitiva nel parco del Ponte del Diavolo. La gara competitiva ha lo scopo di promuovere il territorio, la sua storia e la natura che lo contraddistingue, tracciando un ampio cerchio aperto che parte e ritorna a Lanzo.

La corsa si svolge prevalentemente su sentieri e strade bianche e tocca luoghi ricchi di magia e di suggestioni, come il Ponte del Diavolo, la Ca’ Bianca, la Croce di Margaula, il santuario di Sant’Ignazio e la Baita San Giacomo. Si parte da piazza Peradotto a Lanzo, tra le 8,20 e le 8,40, a seconda del percorso scelto. I tre percorsi si differenziano per difficoltà e lunghezza: il giro lungo “Malebolgia” di 36,7 km con 1980 metri di dislivello positivo, il giro medio “Mefistofele" di 19,6 km con 984 metri di dislivello e il corto “Belzebù” di 10,7 km con 559 metri di dislivello.

L’escursione naturalistica non competitiva con i guardiaparco dei Parchi Reali si svolge su di un percorso di 3 km che presenta un dislivello di soli 250 metri. Si parte alle 9,45 dall’ingresso del Parco del Ponte del Diavolo in via Franca a Lanzo. Tutte le informazioni sulla gara, sulla camminata non competitiva e sulle modalità di iscrizione online sono reperibili nel sito Internet dell’Endura Team a questo link.