Canottaggio Piemonte: Campionato Italiano Master e Regata Genitori-Figli

Importante manifestazione nell’ambito del Canottaggio Sociale , in occasione dei Campionati Italiani Master . Nella giornata dedicata agli allenamenti e alle batterie eliminatorie di sabato 29 giugno si svolgerà a Candia Canavese la Regata per equipaggi Genitori - Figli che a pieno titolo rientra negli obiettivi del Canottaggio Sociale della Federazione Nazionale.

Il Comitato Piemontese e le società canottiere regionali, fin dall’inizio, hanno aderito con entusiasmo al progetto Federale, con numerose iniziative sia sportive che culturali con convegni specifici anche accreditati per gli ECM per i sanitari.

In particolare questo evento intende riproporre, a tutti, gli specifici progetti di Sport Terapia Integrata e StudieRemolnFamiglia per una visione del canottaggio inteso non solo come sport, ma come disciplina completa e con riconosciuti benefici fisico-motori, oltre che psicologici, nella ricerca della soluzione ideale per uno stile di vita corretto e per avvicinare studenti, famigliari, Istituti scolastici al Canottaggio e ai valori che lo sport del remo porta con sé come disciplina, rispetto dell’ambiente, delle regole, degli altri ed una sana competizione.

La regata, in doppio, su una distanza di 500 metri prevede equipaggi composti da un genitore e un figlio tesserati per la Federazione Italiana Canottaggio. La gara non prevede quota di iscrizione e a tutti i partecipanti sarà consegnata la maglietta dell’evento Genitori - Figli con i nomi dei partecipanti.

IL REGOLAMENTO

In occasione del Campionato Italiano Master si organizza la la Regata per equipaggi Genitori-Figli con il patrocinio del progetto Canottaggio Sociale.

1. La Regata prevede un percorso di 500 metri in doppio.

2. Gli equipaggi dovranno essere composti da un genitore e un figlio.

3. Le tipologie degli equipaggi saranno Femminile, Maschile e Misto e correranno separatamente in tre classifiche differenti.

4. Le gare si svolgeranno per serie di finali, con premiazione dei primi tre di ogni serie di finale.

5. Le iscrizioni dovranno pervenire entro Mercoledì 26 giugno alle ore 19.00 alla mail segreteria.gare@canottaggiopiemonte.org.

6. Le gare si svolgeranno sabato 29 giugno al termine delle batterie di qualificazione del Campionato Italiano Master.

7. Dopo la pubblicazione del programma delle batterie di qualificazione del Campionato Master sarà pubblicato il programma della gara Genitori - Figli sul sito del Comitato Piemonte.

8. La gara non prevede quota di iscrizione.

9. A tutti i partecipanti sarà consegnata la maglietta dell’evento Genitori - Figli con i nomi dei partecipanti. Per tale ragione all’atto dell’iscrizione via mail è utile segnare anche la taglia delle magliette desiderate.

10. La richiesta di partecipazione sottintende la regolarità della certificazione medica prevista.